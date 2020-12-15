وزير الأوقاف يعلن انطلاق مجلة الفردوس وطبع 4 كتب جديدة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدء إعادة التأهيل بأكاديمية الأوقاف لمعلمي المادة الدينية، وإجراء تدريب مشترك لما يقرب من 700 شخص.









جاء ذلك خلال ندوة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، لإطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية.











وقال وزير الأوقاف: "بدأنا أيضًا مع الهيئة العامة للكتاب بسلسلة رؤيات للغة العربية، وبدأنا رؤية النشر، وقمنا بالانتهاء من أول 4 كتب، منها 2 تم طبعهم، و2 آخرين تحت الطبع، وبهما خيال علمي، وأيضا بهما تنوع".









وأضاف: "إننا نصدر مجلة تسمى مجلة الفردوس، وهي مجلة لكل الأطفال، بالإضافة إلى تخصيص سلسلة تسمى "رؤية " للنشر"، موضحًا أنه قام بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بعد نجاح تجربة الواعظات والراهبات، بعمل خطة ستبدأ في أول العام الجديد 2021.









واستطرد: "في هذه الخطة، سنأخذ عددا من الأطفال المسلمين وعدد من الأطفال المسيحيين، ونقوم بعمل تعايش لهم عبارة عن رحلات الأهرامات والمصحف ومجمع الأديان".









وتناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرئون على الفتوى.









كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات"، وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.





وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.







