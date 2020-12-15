مفاجآت فنية لـ بغدادى بيج باند فى حفل الكريسماس بالاوبرا

فى اطار احتفال الاوبرا بالكريسماس واعياد الميلاد يقام حفل مميز لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى فى الثامنة مساء الخميس ١٧ ديسمبر على المسرح الصغير.





يقول الدكتور مجدى بغدادى ان الحفل يتضمن عددا من المفاجآت الفنية التي أعدها الفريق منها اداء عدد من اعمال الجاز العالمية الى جانب مشاركة عارضين من كوبا والارجنتين يقدمون تابلوهات راقصة تتناغم مع بعض الاعمال الغنائية التى يتضمنها البرنامج.









واضاف : كالعادة يتيح الفريق الفرصة للمواهب الواعدة للمشاركة خلال الحفل ، واشار ان البرنامج يتضمن مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز واغانى الكريسماس منها مزاج جيد , موجه , شيئ صغير مجنون يدعي الحب , رقصة القمر , غنى غنى غنى ،قدوم سانتا كلوز للمدينه ،الحب ، كريسماس الازرق ،جنجل بل، طفل سانتا، انه أجمل يوم فى السنه و انت لاشئ حتى تجد من يحبك .







