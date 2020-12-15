مستشار وزير الري  يتفقد عمليات تأهيل ترعتي الطرطورية والسويس

قام المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الرى والمشرف على المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بالمرور على عملية تأهيل وتبطين ترعة الطرطورية.





وكان فى استقباله المهندس رضا محمد إبراهيم مدير عام الإدارة وطاقم الإشراف على العملية وقد أثنى السعدى على الأعمال الجارية بالموقع.





وأشار إلى أنه جار أعمال التنفيذ بعملية تأهيل الجسر الأيسر لترعة السويس في المسافة من الفم حتى ك 25 تحت أشراف توسع شرق الدلتا بالزقازيق.





كما تجرى تأهيل ترعة الحلافي وترعة المربط وترعة السنط من المربط ضمن عملية تأهيل ترع هندسة ري سيدي غازي زمام الإدارة العامة لري شرق كفر الشيخ تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوسط الدلتا بكفر الشيخ وصب الخرسانة العادية لقواعد كوبرى ك ٥،٤٧٠ على فرع ٤ بتوشكى.





وجارى تأهيل ترعة بنوفر زمام الإدارة العامة لري الغربية إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوسط الدلتا بكفر الشيخ.





وأكد وزير الرى على سعى الوزارة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمنى ، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.











