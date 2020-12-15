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اقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:21 م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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هاجر رزق
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق  15-12- .2020

 عيار 24 يسجل من  919 إلى 921 جنيها للجرام وذلك بالمقارنة بـــ916 فى مستهل التعاملات اليوم بارتفاع نحو  5 جنيهات للجرام تقريبا

 عيار  21 يسجل من 804 إلى 806 جنيهات للجرام بارتفاع بلغ حوالي 3 جنيهات للجرام بالمقارنة بمستهل التعاملات التى سجل فيها سعر من 801 ‘لى 803 جنيهات 

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  عيار 18 يسجل من 689 إلى 691 جنيها للجرام بارتفاع بلغ نحو  3جنيهات للجرام عن المستهل

عيار 14 يسجل من 536 إلى 537 جنيها للجرام بارتفاع بلغ نحو 2جنيه للجرام عن المستهل  
 

الاونصة (الأوقية)    تسجل من 28,576 إلى 28,648 جنيه للجرام بارتفاع بلغ نحو107جنيهات عن المستهل 

الجنيه الذهب يسجل من 6,432  إلى 6,448 جنيه للجرام بارتفاع بلغ نحو 24جنيها 

كيلو الذهب 918,857 إلى 921,143 جنيه للجرام بارتفاع بلغ نحو3429 جنيها عن المستهل 

بحسب تصريحات خبراء الذهب فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن .الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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