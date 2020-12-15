لدمجهم بالتعليم .. افتتاح مركز المصادر البصرية لذوى الإعاقة بمدرسة بأبوقرقاص

افتتح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص مركز المصادر البصرية والمعينات الخاصة بعملية الدمج لذوى الاعاقة البصرية ضمن مشروع ( نحن نستطيع العيش معا ) لدمج الاشخاص ذوى الاعاقة البصرية فى التعليم بالشراكة مع مؤسسة البنك التجارى الدولى و جمعية النور الحقيقى لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمنيا، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.





واكد رئيس المركز أن المشروع يسعى لدمج الأطفال ذوى الإعاقات البصرية فى المجتمع ثقافيًا ورياضيًا وتعليميًا فى مدارس الدمج الحكومية ، ودعمهم بالمعدات والأدوات بتوفير أجهزة اللاب توب والآلات الكاتبة «برايل» ، والكتب والمعينات البصرية والمستلزمات المدرسية وغيرها.

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كما يسعي المركز لتوفير دورات تدريبية للأطفال وأولياء أمورهم وتجهيز غرف مصادر بالمدارس ، بالإضافة لتوفير دورات متخصصة عن كيفية التنقل واستخدام العصا البيضاء وأنشطة تعليمية دامجة للتلاميذ المكفوفين ودورات كمبيوتر ولغات للطلبة المكفوفين.

وأشار "حلمي" إلى أن المركز سيقوم أيضًا بطباعة قانون الإعاقة واللائحة لأولياء الأمور وتعريف الأطفال وأولياء امورهم على حقوقهم من خلال شرح قانون الإعاقة وتدريب الأطفال على الرياضية (السباحة، كرة الجرس و(شو- داون) تنس الطاولة للمكفوفين.

وتسهم المبادرة فى إتاحة استخدام المعينات البصرية، والآلة الحاسبة الناطقة، والحاسب الآلى بالبرامج الناطقة، فضلًا عن الحواس البديلة، واستخدام العصا البيضاء وغيرها من متطلبات هذه الفئة .

وفي نفس السياق أدي طلاب الصف الاول الثانوى الامتحان التجريبي عن طريق التابلت بالمنيا ، وذلك للتدريب على الامتحانات وكيفية استخدام التابلت فى امتحان نصف العام .





وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد دخول الامتحان من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للدخول فى اى وقت على منصة الامتحان .





وشهدت مدارس المحافظة اليوم قيام الطلاب بأداء الامتحان والدخول على منصة الامتحان فى التاسعة صباحا للتدريب.





وأكد عدد من مديرى المدارس أن هناك التزاما كبيرا من الطلاب ،فى الحضور سواء فى اليوم الدراسى العادى ،او الحرص الشديد على أداء الامتحان التجريبى والذي بدأ اليوم لتدريب الطلاب على استخدام التابلت.





وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ،على المتابعة المستمرة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب .