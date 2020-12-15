نجل الشهيد منسي: سألتحق بالكلية الحربية وأستكمل مسيرة أبي

استقبل الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الطفل حمزة نجل الشهيد البطل العقيد احمد صابر منسي في مكتبه بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية، قائلًا له: "باب مكتبي مفتوح دائمًا لك".





وحرص"عبد الغفار" علي اصطحاب نجل لحضور طابور عرض طلاب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ، كما قام باهدائه هدية تذكارية خلال حضور اجتماع اتحادات طلاب الأكاديمية.





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وقال رئيس الاكاديمية : يجب علينا تقديم الدعم والرعاية لاسر شهدائنا ، ردًا للجميل وتقديرا لدورهم الوطني مؤكدًا أن اسم الشهيد الاسطورة سيظل محفورا فى قلوب ووجدان الملايين، بعد أن قدم حياته فداء عن الجميع ليحمي مصر من أعداء الوطن.





وأعرب "عبد الغفار"عن تقديره واعتزازه بالشهيد البطل أحمد صابر منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لهجوم العناصر الإرهابية في مربع "البرث" بسيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.





من جانبه قال "حمزة "نجل الشهيد البطل: "انا سعيد بلقاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية ، وأود أن اشكره علي اهتمامه وسؤاله ودعمه الدائم ، مضيفًا : سأستكمل مسيرة والدى والتحق بالكلية الحربية هو ده هدفي واختيارى".





وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار على الإطمئنان والاستفسار عن أحوال "حمزة" نجل الشهيد البطل وأسرته، في تعبير عن مشاعر الحب الصادقة من من رئيس الاكاديمية تجاه نجل الشهيد البطل احمد منسي.

وكان الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية قرر تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد البطل احمد منسي وهو حاليا طالب بالمدرسة الدولية بالاكاديمية.



