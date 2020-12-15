صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بالوقاية من كورونا.. شاهد





وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان وذلك في إطار حملات التوعية التي تنظمها المديرية وتحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية .





وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان واصلت تنظيم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان تحت شعار " حقك تنظمي" ، والتى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة .





وانطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتي 10 ديسمبر الجاري وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة ، كما تستمر المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق وإدفو غرب وأسوان وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " .





ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي أن هذه الحملة يأتي تنظيمها في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا.





وكانت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان عقدت إجتماعًا لمتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والمعيشية للمواطنين الذين بلا مأوى للقضاء على ظاهرة التسول والتي رصدها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إحدى جولاته الميدانية فى نهاية نوفمبر الماضي وذلك بحضور مديري الجهات المعنية.