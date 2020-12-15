موجز السوشيال.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته.. ومنة فضالى تخضع لـ جلسة تصوير جديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
ندى بسيوني تروج لحلقة برنامجها اليوم مع ناس خلف الأضواء
روجت الفنانة ندى بسيوني لحلقة برنامجها الجديدة ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ندى بسيوني في الصورة من استاد المحلة وعلقت قائلة: "النهارده في برنامج ((حاجه حلوه)) الساعة ٥ علي قناه النهار ، في الفقرة الرياضية اجمل ناس عم جمعه مسئول غرفه الملابس لفريق المحلة وعم تامر مسئول الملعب.. ناس خلف الأضواء ولكنهم عندي كل الأضواء واجمل أضواء اخلاص وطيبه وانتماء حقيقي لفريقهم 🙏🌺شكرا لهم".
وقالت الفنانة ندى بسيوني، إنها انتهت وفريق عمل فيلم «ساحر النساء» من تصوير مشاهد الفيلم كافة، لافتة إلى أن الفيلم يدخل مراحله الإنتاجية الجديدة، وأنها لا تعلم متى سوف يتم طرحه في السينمات.
وحول أعمالها الدرامية خلال الفترة المُقبلة، قالت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها لم تتعاقد على أي عمل درامي جديد حتى الآن، لافتة إلى أنها منشغلة بتصوير برنامجها، وسوف تعلن عن أعمالها فور التعاقد رسميًا عليها.
وأضافت «بسيوني» أنها تواصل تصوير برنامجها الجديد على قدم وساق بشكل يومي، لافتة إلى أنها منشغلة بالبرنامج خلال الفترة الحالية.
منة فضالى تخضع لـ جلسة تصوير جديدة.. فيديو
نشرت الفنانة منى فضالى فيديو له لها أثناء خضوعها لجلسة تصوير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت منة فضالى على الفيديو قائلة "New photo shoot .. waiting".
شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
كانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.
بـ فيديو له مع والدته.. الحضري: لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا , فيديو يحتوى على مجموعة من الصور له مع والدته وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق الحضرى على الفيديو قائلا: "لو كان العالم في كفة.. وأمي في كفه لاخترت أمي".
وقال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن مباراة مصر وإيطاليا كانت الأفضل في تاريخ عصام الحضري.
وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بداية تألق عصام الحضري كانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 لأنه قبل ذلك كان احتياطيا.
وكشف عن سبب عدم مشاركة عصام الحضري لمدة عام مع المنتخب، لافتا إلى وجود مشكلة له مع الحضري الذي ذهب للنادي الأهلي ولم يعرف أحد بخطئه.
وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أفضل حراس المرمى في مصر حاليا هما محمد الشناوي وأبو جبل.
بصورة رومانسية.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته عبر إنستجرام
نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق محمود العسيلي علي الصورة قائلا: "انتي الخيال لما بيدخل في الحقيقة مافيش أحلام بتكون بعيدة ..#دنيا_جديدة".
يذكر أن تصدر الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.
وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.