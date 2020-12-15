موجز السوشيال.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته.. ومنة فضالى تخضع لـ جلسة تصوير جديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ندى بسيوني تروج لحلقة برنامجها اليوم مع ناس خلف الأضواء

روجت الفنانة ندى بسيوني لحلقة برنامجها الجديدة ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ندى بسيوني في الصورة من استاد المحلة وعلقت قائلة: "النهارده في برنامج ((حاجه حلوه)) الساعة ٥ علي قناه النهار ، في الفقرة الرياضية اجمل ناس عم جمعه مسئول غرفه الملابس لفريق المحلة وعم تامر مسئول الملعب.. ناس خلف الأضواء ولكنهم عندي كل الأضواء واجمل أضواء اخلاص وطيبه وانتماء حقيقي لفريقهم 🙏🌺شكرا لهم".





وقالت الفنانة ندى بسيوني، إنها انتهت وفريق عمل فيلم «ساحر النساء» من تصوير مشاهد الفيلم كافة، لافتة إلى أن الفيلم يدخل مراحله الإنتاجية الجديدة، وأنها لا تعلم متى سوف يتم طرحه في السينمات.