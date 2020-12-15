صرف مستحقات لاعبي الزمالك اليوم

أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين عقب انتهاء المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.





وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك بأن جميع لاعبي الفريق سوف يستلمون شيكات بمستحقاتهم عقب انتهاء المران.





وأضاف: "كان هناك حرص شديد على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق على مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفني".



