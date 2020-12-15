أمطار غزيرة ورياح باردة تضرب الدقهلية.. شاهد

تعرضت قرى ومراكز محافظة الدقهلية لموجة أمطار غزيرة صاحبتها رياح باردة وانخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح شديدة.





وقام أصحاب المحلات بإغلاق الأبواب، وخلت الأسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه إلى منازلهم فور هطول الأمطار الغزيرة.





وأعلنت المحافظة، حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.





من ناحية أخرى استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، لتطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه أولا بأول.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح وكذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا.





وتتكون الشبورة المائية صباحا ويكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وسيناء.







وحذّرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.





وتوقعت سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.





وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.





وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الأربعاء أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم

ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).





وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.