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نائب التجمع: التحديات كبيرة والرهان قوي على المجلس المقبل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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عادل نصار
 أكد النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إنه يعول الكثيرين على مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أن مجلس النواب المقبل 2012 سيكون استكمالا لما حققه المجلس السابق طيلة خمس سنوات.

وأضاف مغاوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نعيد ترتيب أوضاع الوطن، مستدركا أن انجاز قانون المحليات بات خطوة في غاية الأهمية خلال الفترة المقبلة وأعتبره أولوية في اجندة عمل البرلمان المقبل.

وتابع نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أنه يساعد انجاز قانون المحليات البرلمان للتفرغ لأشياء أهم خلال الفترة المقبلة، مستدركا أنه هناك ملاحظات على بعض الأمور ومنها قانون التأمينات وقوانين المصالحات التي صدرت في 2019 وما تلاها في 2020.

وأشار مغاوري، إلى أن التحديات كبيرة والرهان قوي على المجلس المقبل، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة مع المجلس الجديد.

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