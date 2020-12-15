أزمة جديدة.. منتخب الشباب يرفض العودة لمصر على طائرة خاصة.. هنكمل البطولة

رفض لاعبو منتخب الشباب العودة إلي البلاد على متن طائرة خاصة بعد التأكد من توديع بطولة بطولة شمال أفريقيا بعد إصابة 16 لاعبا و ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بفيروس كورونا وصعوبة شفائهم في الوقت الحالي مما أدي لعدم خوض شباب الفراعنة مواجهة ليبيا .

ونشر حمزة علاء حارس منتخب مصر للشباب صورة له على مواقع تداول الصور " إنستجرام"، أثناء الخضوع لتحليل رابيد تيست الخاص بفيروس كورنا قائلا :"إحنا هنكمل البطولة ومش هنرجع مصر وهناخد البطولة ده قرارنا مش قرار حد".

وأنهت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم الأزمة الخاصة بإصابة 16 لاعبا من أعضاء المنتخب المصرى للشباب إضافة إلى المدير الفني للمنتخب الكابتن ربيع ياسين بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية من خلال توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى القاهرة غدًا الأربعاء.





ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه منذ ظهور نتائج التحاليل أمس تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعات الماضية للوقوف على كافة الملابسات والحرص على توفير الرعاية الصحية وإجراءات العزل والاطمئنان على جميع أعضاء المنتخب من اللاعبين والجهاز الفني والإدارى إضافة إلى متابعة الموقف الخاص بإمكانية استكمال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة من عدمه.





وأضاف وزير الرياضة أنه التواصل بالأمس مع السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى تونس وقام بدوره على الوجه الأكمل سواء من خلال متابعته للبعثة أو تنسيقه مع المعامل المخبرية بتونس لإجراء التحاليل والمسحات اللازمة بمقر البعثة لجميع أفراد البعثة وتم التواصل بالأمس مع ربيع ياسين إضافة إلى التواصل اليوم مع الدكتور جمال محمد على عضو لجنة اتحاد الكرة الذى تم سفره إلى تونس لمتابعة كافة التطورات.





وأوضح صبحى أنه في ضوء تطورات الموقف تم التنسيق مع وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار لإرسال طائرة خاصة غدًا الأربعاء لإعادة بعثة المنتخب المصرى بالكامل لاستكمال الرعاية الصحية في مصر مع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية للإشراف على كافة الإجراءات الصحية وإجراء المسحات للبعثة وتوفير العزل الصحى للاعبين المصابين.





وأشار إلى أنه وفقًا لمعطيات الوضع الحالي وبعد التواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعنية بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم يصعب على المنتخب المصرى استكمال البطولة بسبب النقص العددى للمنتخب وذلك فى ضوء لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، إضافة إلى الرؤية الفنية لجهاز المنتخب والتي أكدت غياب خطوط كاملة من قوام الفريق وهو الأمر الذى يصعب معه خوض المنافسات.





وأضاف أنه يتم متابعة الموقف ونتائج المسحات الخاصة بجميع اللاعبين خلال الساعات المقبلة للوقوف على أية مستجدات قد تؤثر بشكل نهائي على قرار مشاركة المنتخب من عدمه ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومتابعة الاتحاد المصرى لكرة القدم .





وقدم الوزير الشكر للسلطات التونسية من خلال تواصله مع وزير الشباب والرياضة التونسي والذى قدم كل التيسيرات والدعم للمنتخب المصرى من خلال تنسيقه مع مختلف الجهات التونسية المعنية وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الصحية.