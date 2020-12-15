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الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لمنحة الماجستير المجموعة الخامسة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:44 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الخامسة من المرشحين لمنحة الماجستير.

وطالبت الوزارة، المرشحين، باستيفاء المستندات التالية "صورة البطاقة – أصل شهادة الميلاد كمبيوتر-  أصل المؤهل الجامعي – عدد (8) صور شخصية – حافظة بلاستيك" وتسليم الملف للمديرية التي يعمل بها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، ويعد تسليم الملف إقرارًا بأنه غير ملتحق بالدراسات العليا بأي جامعة في أي مرحلة من مراحل الدراسات العليا مع تحمله المسئولية القانونية حال مخالفة ذلك .

وقالت الوزارة أنها ستتحمل كافة الرسوم الدراسية شرط نجاح الملتحق ، وحال رسوبه سيكمل على نفقته، وحال عدم دخوله الامتحان بدون عذر سيتم خصم المصروفات التي سددت له منها، واستكماله للدراسة إن أراد على نفقته، مع توقيعه على الإقرار المرفق بالمديرية عند تسليم المستندات.

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ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، الانتهاء من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة بـ 10 مديريات إقليمية هي: "الوادي الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح"، في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، بالمديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه جارٍ الانتهاء من ثلاث مديريات هي: "شمال سيناء – أسوان – الأقصر" خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة.

وطالبت الوزارة الأئمة الذين لم يتسلموا الزي الأزهري بالمديريات الـ (10) السابقة بسرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزي الأزهري، مع توجيه مديري المديريات بسرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب.

وأوضح البيان أنه فور الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء في توزيع الزي الثاني . 

وكانت وزارة الأوقاف، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لتوفير 16 ألف زي أزهري جديد كدفعة أولى من التعاقد.

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