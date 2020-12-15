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رياضة

قبل مواجهة أسوان .. محمد بسام حارس الطلائع يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:55 م
محمد بسام
محمد بسام
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حسام الحارتي
أعلن محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مواجهة أسوان في اللقاء المقرر له الثانية ونصف غد الأربعاء على استاد السكة الحديد بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
 

ونشر محمد بسام عبر حسابI الشخصي بمواقع تداول الصور " إنستجرام "، قائلا :" الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا .. دعواتكم ".


وتعادل طلائع الجيش أمام منافسة الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجهاز الرياضي العسكري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
 

وسجل والتر بولاليا مهاجم الجونة الهدف الأول لفريقه أمام منافسه طلائع الجيش بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة وتعادل فريق الطلائع عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 69 منأول ضربة جزاء تحتسب في الدوري 2020-2021 .  


ودخل والتر قائمة أسرع هدف في الدوري المصري التي يتصدرها أحمد علي لاعب فريق البنك الأهلي الحالي بعد 11.2 ثانية. 

وجاء ترتيب أسرع أهداف الدورى المصرى كالتالي:

2- حسام باولو نادي سموحة بعد 12 ثانية في شباك المصري البورسعيدي 2015-2016 

3- عبدالحميد حسن نجم انبي بعد 13 ثانية في شباك غزل المحلة موسم 2005-2006 

4- ايمن يونس نجم الزمالك السابق بعد 14 ثانية فقط في شباك السويس موسم 1990-1991 

5- أحمد عبد الرؤوف لاعب وادي دجلة بعد 18 ثانية فقط في شباك فريق المقاولون العرب 

6- محمد بسيونى لاعب انبي بعد 21 ثانية في شباك الزمالك موسم 2019-2020 

وأنهى فريق طلائع الجيش الموسم الماضي في مسابقة الدوري الممتاز في المركز الـ 12 بـ 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 13.


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