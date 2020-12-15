فتاوى تشغل الأذهان.. جوزي مدمن هيروين ورفعت قضية خلع فهل أنا آثمة؟.. حكم الترحم على غير المسلمين.. والإفتاء تحسم الجدل

فتاوى تشغل الأذهان

جوزي مدمن هيروين ورفعت قضية خلع فهل أنا آثمة؟

حكم الخطبة لشخص كان مرتبطا بواحدة أخرى

ما هي عدة الزوجة المخلوعة بحكم محكمة ومتى تبدأ؟

حكم الترحم على غير المسلمين.. الإفتاء تحسم الجدل





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل بال الكثير، ونرصد أبرزها في التقرير التالي..





تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته أنا متجوزة وعندي أولاد وجوزي مدمن هيروين ورفعت عليه قضية خلع، فهل أنا آثمة لاني تخليت عنه؟





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد اثم على المرأة السائلة لأنها تخلت عن زوجها مدمن الهيروين، فلا يجب عليها أن تصبر عليه ولو فعلت لاحرج في ذلك.





حكم الخطبة لشخص كان مرتبط بواحدة أخرى ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أن هذا جائز، المهم أن يكون ذو دين واخلاق ولائق لك ومن اسرة طيبة، اما مسألة انه خطب او تزوج قبل ذلك فلا شيء فيه.





حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج، أو بمعنى آخر هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟، لعلها من المسائل التي تشغل أذهان الكثير من الشباب، خاصة في وجود مزاعم بتحريم الحب وما يرتبط به من أحداث واحتفالات، حيث إن البعض لم يحرم الحب بين الرجل والمرأة فقط وإنما حتى حرموا الاحتفال بعيد الحب وتبادل الهدايا فيه لغير الزوجين، زاعمين أنه من البدع، بما يولي أهمية كبيرة لسؤال هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟، وعن حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج .





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ما هي عدة الزوجة المخلوعة بحكم محكمة ومتى تبدأ؟





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عدة المرأة المخلوعة كعدة المرأة المطلقة ، منوها أن العدة تبدأ فعليا من حكم المحكمة النهائي.





قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصفات الطيبة ليست حكرا على المؤمنين و لا تصدر إلا منهم فقط، وإنما قال النبي "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ومعنى ذلك أنها كانت موجودة قبل الإسلام.





وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الترحم على غير المسلمين بعد وفاتهم ، كي نجيب عليه لابد أن نفرق بين أمرين، الاول: أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، فطلب المغفرة للمشرك غير مشروع وحرام.





وأشار إلى أن طلب الرحمة هو شئ آخر فباب الرحمة أوسع من المغفرة، فيقول الله "ورحمتي وسعت كل شئ" منوها أن رحمة النبي تنال كل الخلائق كما ذكر القاضي ابن عياض.





وتابع: وفي الآخرة تفزع الأمم إلى النبي وتطلب منه الشفاعة فيشفع في الأمم للتخفيف عنها منوها أن هذه الأمم منها المؤمنة ومنها الكافرة.





وأضاف، أن أبو لهب كان من أشد أعداء النبي، وورد أن النبي يخفف عن أبي لهب العذاب يوم الإثنين ، بسبب عتقه للجارية ثويبة في ذكرى مولد النبي الكريم.



