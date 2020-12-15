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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يشهد العرض التجريبي لأول سيارة كهربائية لفريق assiut Motorsport

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:01 م
العرض التجريبي لأول
العرض التجريبي لأول سيارة كهربائية
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إيهاب عمر
أكد الدكتور طارق الجمال  رئيس جامعة أسيوط  حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لطلابها النابغين والمتميزين في مختلف المجالات إيمانًا منها بأهمية مساهمة المؤسسات العلمية والجامعية في تقديم الابتكارات والأفكار المتطورة التي تظهر ما يتمتعون به من قدرات إبداعية ومهارات فكرية وعقلية وتأهيلهم لمواكبة كل ما هو جديد في السوق العالمي، وهو ما يأتي انطلاقا من إيمانها بدور الذكاء الاصطناعي فى تحقيق تقدم الأمم ونهضتها.

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جاء ذلك خلال مشاركته لكلية الهندسة  في أول عرض تجريبي للسيارة الكهربائية للأعضاء فريق assiut Motorsport قبل مشاركتهم في مسابقة "رالى السيارات الكهربائية" بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة و المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط ،و الدكتور أحمد حمزة رئيس قسم ميكانيكا بالكلية ، و الدكتور  أحمد عبدالمالك  المشرف على الفريق الطلابي ومدير وحدة ITTU  بالجامعة و بمشاركة أعضاء فريق assiut Motorsport .

ومن جانبه أشاد الدكتور شحاتة غريب  بطلاب كلية الهندسة ونبوغهم في العديد من المجالات العلمية و الهندسية و قدرتهم الدائمة على الإبداع و التطوير والذي انعكس أثره في تفوقهم في كثير من المسابقات المحلية والدولية  خلال مشاركتهم و حصولهم على العديد من المراكز  المتقدمة ، مؤكداَ  حرص إدارة على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للفريق وتذليل كافة العقبات التي تواجهه فضلا عن تسهيل إجراءات مشاركتهم في المسابقة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المالك أن فريق  assiut Motorsport  يضم 25 طالبا من قسمي الكهرباء و الميكانيكا و مختلف كليات الجامعة و الذي نجح في صناعة السيارة الكهربائية المشاركة في المسابقة  من خلال الدعم المادي و المعنوي المقدم من أكاديمية البحث العلمي و الجامعة و نقابة المهندسين بأسيوط والذي يسير وفق رؤية مجتمعية واضحة تهدف في مجملها لخلق أفكار إبداعية تصلح للتطبيق في وصور مشروعات  تخدم المجتمع ويتغلب على مشكلة من مشكلاته  في ظل اتجاه شركات السيارات و الدولة المصرية لصناعة السيارات الكهربائية بدلًا من الوقودية ودعمها المستمر للمسابقات و طلاب كليات الهندسة و تقديم الدعم لصناعة سيارة كهربائية بأيدى مصرية، و من المقرر أن تنطلق المسابقة يوم 18 ديسمبر الجاري  ولمدة يومين حيث تأتي مشاركة الفريق ضمن 19 فريقا من مختلف الجامعات بعد تصفيتهم من أصل 35 جامعة ، مشيراَ إلى سعى إدارة الجامعة لعمل معرضاَ للسيارات الكهربائية لتكون الجامعة مرجعاَ لمصنعي  ومستخدمي تلك السيارات و تقديم الدعم الفني و أعمال الصيانة.
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