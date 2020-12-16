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تعرف على أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا في الأطفال.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
حماية الأطفال من
حماية الأطفال من الإصابة بكورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا وإصابات الأطفال في الموجة الأولى كانت قليلة ولم نكن نلاحظها.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن هناك إصابة الأطفال بفيروس كورونا وتم علاجهم لافتاً إلي أن الأم المرضعة المصابة بفيروس كورونا يمكنها أن ترضع ابنها دون أن تنتقل إليه الإصابة إذا قامت بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند الرضاعة .

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، أن أعراض إصابات فيروس كورونا لدى الأطفال في الموجة الثانية يصاحبها أعراض جديدة مثل القيء والإسهال وارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع "يونس"، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الخطيرة لا تظهر لدى الأطفال لأنهم مازالوا قادرين على المقاومة بسبب صغر سنهم لافتًا إلي أن الأطفال أغلبهم تعاطي جميع التطعيمات وهذا يجعل لديهم جهاز مناعي جيد.

واستكمل "يونس"، أن الأطفال يجب عليهم ارتداء الواقي البلاستيكي ويجب عليهم عدم الاختلاط .

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