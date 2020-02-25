الجمعية المصرية لطب الأطفال تطلق حملة أطفالنا مستقبلنا.. وتعلن 7 توصيات هامة

الجمعية المصرية لطب الأطفال:

رؤية حكيمة للتنمية المستدامة تحت عنوان مصر ٢٠٣٠

المكورات الرئوية تسبب العديد من الأمراض

أحمد يونس: صحة أطفال اليوم هي حماية قدرة الشباب على الإنتاج غدا









عقدت الجمعية المصرية لطب الأطفال مؤتمرا صحفيا، فى مقرها بالسيدة زينب، بحضور عدد من أساتذة طب الأطفال ورؤساء الجمعيات المصرية لطب الأطفال لإطلاق حملة "أطفالنا مستقبلنا" لنشر الوعي بأهمية تطعيم الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية.





وتحدث في المؤتمر عدد من أساتذة طب الأطفال في مصر وهم كل من؛ الدكتور أحمد يونس، استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، والدكتور حامد الخياط، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، والدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس أقسام الأطفال سابقا ورئيس الجمعية المصرية لتطوير الممارسات الطبية فى الأطفال، والدكتور شريف عبد العال، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال والمنسق العام للحملة.

من جهته، صرح الدكتور أحمد يونس قائلًا: "هناك العديد من التحديات تواجه صحة الطفل في سنوات عمره الأولى".





وشدد على أهمية مواكبة التطورات العلمية الحديثة، ليس فقط في علاج الأمراض ولكن الأهم هو الوقاية منها ومنع حدوثها، وتأكيدا على ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ينقذ ٣ ملايين حياة سنويا.





وأفاد الدكتور أحمد يونس بأن "الخروج بتوصيات تواكب التطورات العالمية في أساليب مواجهة أمراض الأطفال والوقاية منها يعد عملا أساسيا واهتماما محوريا لأطباء الأطفال وللجمعية"، وأن تنظيم هذه الحملة جاء من منطلق هذا الاهتمام وإيمانا بضرورة حماية صحة أطفالنا اليوم ليكونوا سندا لأسرهم ولبلدهم مستقبلا.





وأضاف: "نحن حاليًا في مرحلة بناء مستقبل مختلف لمصر وهناك رؤية حكيمة للتنمية المستدامة تحت عنوان مصر ٢٠٣٠، ولا يمكن أن يتحقق هذا المستقبل ولا التنمية المستهدفة إلا بسواعد الشباب، الذين هم في سن الطفولة الآن، صحة أطفال اليوم هي حماية قدرة الشباب على الإنتاج غدا".





وتابع: "إن الاهتمام بتوفير سبل العلاج الحديثة والعالمية للطفل المصري لم يعد اختيارا بل توجه أساسي وضروري يفرضه الحرص على نجاح خطة التنمية لهذا الوطن العزيز، ولكن من المهم أيضا بل ومن الأحرى مراعاة الوقاية قبل العلاج وما تقدمه الدولة اليوم من الاهتمام بالتطعيم ضد العديد من الأمراض والمخاطر الصحية، وتوفير هذه التطعيمات كان محل إشادة من المنظمات الصحية العالمية، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية التطعيم هو الوسيلة الطبية الأقل كلفة وأكثر اقتصادية".



في السياق ذاته، عبر الدكتور حامد الخياط عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والإعلان عن الحملة الهامة، والتي تعد خطوة مؤثرة في الطريق لحماية مستقبل أطفالنا.





وأفاد بأن الهدف الأساسي من هذه الحملة التوعوية هو تسليط الضوء على خطورة بكتيريا المكورات الرئوية، وهي بكتيريا تسبب العديد من الأمراض مثل الالتهاب السحائى والالتهاب الرئوي والتهابات الأذن الوسطى عند الأطفال الصغار.





وتشكل هذه الأمراض مشكلة صحية كبرى وعامة، حيث تؤدي إلى نسبة وفيات عالية.





وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات التي تحدث بسبب بكتيريا المكورات الرئوية سنويًا بأنه يقترب من نصف مليون طفل أعمارهم تحت الخمس سنوات على مستوى العالم، وتحدث معظم هذه الوفيات في البلدان النامية.





ووفقا للدراسات المحلية، تعد بكتيريا المكورات الرئوية هي السبب الأساسي وراء الإصابة بالالتهاب السحائي في مصر، كما تعد بكتيريا المكورات الرئوية هي الكائن المتسبب في 30% من حالات الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري بين الأطفال أقل من ست سنوات في مصر.





وبالإضافة إلى ذلك، يعد الالتهاب الرئوي في مصر مسئولًا عن 17.4% من وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات، وتعد هذه نسبة أعلى من الأمراض الأخرى الشائعة مثل الإسهال والحصبة وتعفن الدم.

فيما أوضح الدكتور أحمد البليدي أن للقاحات أثرا كبيرا في التقليل من خطر الأمراض التي انتشرت من قبل، ونجم عنها حالات وفاة في أغلب الأحيان، واليوم، يستفيد عدد أكبر من الناس من اللقاحات الآمنة والفعالة أكثر من ذي قبل - وتتسع باستمرار قائمة الأمراض التي تساعد اللقاحات على الوقاية منها.





وقال إن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض توصي بالوقاية من الأمراض التى تسببها بكتیریا المكورات الرئوية بـتطعيم المكورات الرئوية أو ما يسمى "تطعيم النيموكوكال"، فهناك حوالى 158 دولة على مستوى العالم لديها تطعيم المكورات الرئوية في برامج التطعيمات الوطنية ومعظم الدول المجاورة قد أضافت تطعيم المكورات الرئوية بالفعل في برامج التطعيمات الوطنية الخاصة بهم نظرا لأهميته.





وأضاف: "كما يتضح من التقييمات الاقتصادية التي أجريت في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ثبت أن تطعيم المكورات الرئوية موفر للتكاليف أو فعال من حيث التكلفة مقارنةً بعدم التطعيم، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق النظم الصحية من دخول المستشفيات بسبب مرض الالتهاب السحائى والالتهاب الرئوي، وكذلك الزيارات المتكررة فى العيادات والمستشفيات للأطفال الذين يعانون من التهاب الأذن الوسطى، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير فى استخدام المضادات الحيوية".



من جهته، قال الدكتور شريف عبد العال: "إننا اليوم فخورون بهذا الجمع العظيم الذي يقدم خطوة هامة في طريق حماية صحة أطفالنا كعماد أساسي لتنمية بلدنا، وقد أعد أساسا للخروج بخريطة عمل لتنظيم الجهود بين مختلف الجهات المهتمة بحماية صحة أطفالنا، ونشر الوعي الصحي بين جموع الأسر المصريه بأهمية وقيمة وكيفية تحقيق العناية الأشمل للأطفال ليكونوا سندا وعمادا لمستقبلنا جميعا".





وأوضح أن هذه الخطوات تستلزم تضافر العديد من الجهود من المجتمع والجمعيات الطبية ووسائل الإعلام والمؤسسات الطبية مع الدولة لنشر الوعي التثقيفي بالأمراض وطرق انتشارها وعوامل الخطورة والأهم كيفية الوقاية منها ومَنع حدوثها بالأساس.





وجاءت توصيات المؤتمر كالتالي:

١- صحة أطفالنا هي الكنز الإستراتيجي الأهم لمصر وحمايتها ضرورة ملحة.

٢- "التطعيم هو وسيلة التدخل الطبي الأكثر اقتصادية" طبقا لإعلان منظمة الصحة العالمية.

٢- حققت مصر نجاحا مبهرا في إطار توفير التطعيمات للأطفال، وذلك بشهادة المنظمات الصحية العالمية.



٤- لا يزال هناك العديد من المجهودات الضرورية لمساندة جهود الدولة في هذا المجال من أجل مواكبة التطورات العالمية المستمرة لحماية صحة وحياة أطفالنا.



5- خطورة الأمراض التى تتسبب بها بكتیریا المكورات الرئویة، خاصة الالتهاب السحائى والالتهاب الرئوى وارتفاع معدل انتشارها فى مصر والعالم.

6- أهمية تطعيم المكورات الرئوية المسمى بتطعيم النيموكوكال لحماية أطفالنا من العديد من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياتهم.

7- أهمية وضرورة إضافة تطعيم المكورات الرئوية في برنامج التطعيمات الوطني المصرى، وتناشد الجهات المسئولة وعلى رأسها وزارة الصحة ضرورة وضع هذا الموضوع الخطير والخاص بصحة أطفال مصر على رأس أولوياتها، خطورة الأمراض التى تتسبب بها بكتیریا المكورات الرئویة، خاصة الالتهاب السحائى والالتهاب الرئوى وارتفاع معدل انتشارها فى مصر والعالم.