الجمعية المصرية لطب الأطفال: يجب تناول التطعيمات في مواعيدها.. فيديو

قال الدكتور شريف عبد العال، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن تطعيم الاطفال مهم جدا وسيوفر للاباء آلاف الجنيهات من العلاج، لافتًا إلى أن العالم كله يبحث الآن عن لقاح لفيروس كورونا.





وأضاف عبد العال، خلال حديثه ببرنامج " ست الستات" المذاع على فضائية صدى البلد، أن لقاح فيروس شلل الاطفال يمنع رجوع المرض مرة أخرى وانتشاره، مشيرًا إلى أن التطعيم هو التحصين لأمراض كالالتهاب السحائي وشلل الاطفال والجديري وغيرها.





وتابع أنه يجب تناول التطعيمات اللازمة وان تتابع كل ام تطعيمات أبنائها منذ الصغر، مشددا على ضرورة تناول جرعات التطعيمات في مواعيدها للحفاظ على صحة الأطفال.



