AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجمعية المصرية لطب الأطفال: يجب تناول التطعيمات في مواعيدها.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:37 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور شريف عبد العال، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن تطعيم الاطفال مهم جدا وسيوفر للاباء آلاف الجنيهات من العلاج، لافتًا إلى أن العالم كله يبحث الآن عن لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف  عبد العال، خلال حديثه ببرنامج " ست الستات" المذاع على فضائية صدى البلد، أن لقاح فيروس شلل الاطفال يمنع رجوع المرض مرة أخرى وانتشاره، مشيرًا إلى أن التطعيم هو التحصين لأمراض  كالالتهاب السحائي وشلل الاطفال والجديري وغيرها.

وتابع أنه يجب تناول التطعيمات اللازمة وان تتابع كل ام تطعيمات أبنائها منذ الصغر، مشددا على ضرورة تناول جرعات التطعيمات في مواعيدها للحفاظ على صحة الأطفال.

وأكد أن التطعيم يحافظ على صحة الأطفال، وحماية لهم من الأمراض والفيروسات التى يواجهها، منوهًا بأن هناك ٣٠ مليون طفل مصاب بالالتهاب السحائي نتيجة لعدم الالتزام بالتطعيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرس مناعة وحساسية: تطعيمات الأطفال تقوى المناعة.. فيديو

طبيب: عدم إعطاء الأطفال التطعيمات الإجبارية يصيبهم بأمراض أسوأ من كورونا

للذين تخلفوا عن الحملات السابقة.. مبادرة تطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة

الصحة: إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال بعد استقرار الوضع الوبائي لـ كورونا

الحكومة : لا صحة لتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم

استشاري: بكتيريا المكورات الرئوية تسبب 30 % من حالات الالتهاب السحائي بين الأطفال

ترشيحاتنا

وزير النقل: تنفيذ أعمال تأمين عقار الزمالك ينتهى خلال أسبوعين

صحيفة روسية: أردوغان والسراج يستعدان للحرب في ليبيا

حاولوا اختراق الحدود.. إسرائيل تعلن القضاء على خلية من حزب الله اللبناني

عايدة كامل تثير قلق جمهورها: أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكانك في تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أخبار الفن.. الموت يفجع حسام الدين صلاح.. عمر سولاف فواخرجي.. عدد زيجات أسامة أنور عكاشة.. قاتل مايكل جاكسون .. جار يعتدي بالضرب على فنانة شهيرة.. خبايا وأسرار رشدى أباظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور