طفل «ماما زمانها جاية» يروي تفاصيل مشاركته في الأغنية مع محمد فوزي

قال هاني داوود -طفل أغنية "ماما زمانها جاية"- إنه يعمل حاليًا مدربًا بالنادي الأهلي، موضحًا أن السيدة هدايا زوجة الفنان محمد فوزي كانت تعيش فى الدور الأسفل بالعقار الذي يسكنون فيه.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، أن والدته توفيت فى سن صغيرة، وقامت زوجة الفنان محمد فوزي بمتابعته بشكل مستمر.





ولفت إلى أن الفنان محمد فوزي تعاطف معه وقام بضمه لـ الأغنية، وكشف أن والده كان موظفًا عاديًا ووالدته كانت ربه منزل وأسرته ليس لها علاقة بالفن.





وأشار إلى أنه عمل فى أشياء كثيرة بعد التخرج، وسافر للخارج، وفى النهاية اتجه للتدريب منذ 30 عامًا.





وأوضح أنه يبلغ من العمر 65 عامًا، ولم يفكر فى العمل الفنى رغم العروض الكثيرة التى عُرضت عليه.



