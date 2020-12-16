ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة شتوية أنيقة.. آمال ماهر تكشف عن لونها المفضل وتوجه سؤالاً للجمهور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
امال ماهر
امال ماهر
Advertisements
محمد بدران
نشرت المطربة آمال ماهر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت آمال ماهر بإطلالة شتوية مرتدية جاكيت جلد أنيقاً باللون البني وشعر منسدل ومكياج ثقيل وعلقت قائلة: "صورة في حب هذا اللون .. وأنتوا ايه أكتر لون بتحبوه ؟ ".

وكان آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ"  الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

وسبق أن فوجئ الجمهور بحذف أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، من على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ "شاهد" على "اليوتيوب".

وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. 

وتمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء. واكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آمال ماهر بالأبيض ورشاقة ملفتة..شاهد

آمال ماهر بإطلالة نهاية الأسبوع

تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر: كتبت أغنية أتمنى أن أسمعها بصوتك قريبا

بالأبيض.. آمال ماهر تتألق في أحدث ظهور على انستجرام | شاهد

بماكياج ناعم.. آمال ماهر تستعرض جمالها على إنستجرام

آمال ماهر تحتفل باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

رحمة حسن تكشف عمرها الحقيقي في عيد ميلادها

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة

بإطلالة شتوية أنيقة.. آمال ماهر تكشف عن لونها المفضل وتوجه سؤالاً للجمهور

بعد غياب 13 عاما.. 4 أبناء يستخرجون شهادة وفاة لأبيهم وهو على قيد الحياة

القومي للمرأة: أجهزة الدولة ستتحرك بحزم إذا ثبت تلقي فتاة ميت غمر أي تهديد.. فيديو

لاعب الزمالك عن أزمة المنتخب: إحنا مش هنرجع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا

وصفة لتبييض الجسم من أول استعمال

احذر.. استخدام ورق الألومنيوم في الطعام يهدد صحتك