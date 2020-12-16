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رياضة

أشرف قاسم: فرجاني ساسي متمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي متمسك بالاستمرار في القلعة البيضاء. 


وقال قاسم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" جلست مع فرجاني ساسي وتحدثت مع وكيله واللاعب متمسك بالاستمرار مع الزمالك. 


وأضاف ، أن أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق حصل علي مستحقاته أمس.


ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم  فضلا عن جزء من مقدمات  عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي  لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقي مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب  خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقي اللعبات الأخرى .

كما صرفت اللجنة بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.
 
من جانب آخر، أنهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا أمس ، إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي  فريق الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق  الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر  الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١.
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