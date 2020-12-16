إلكترونية وشفوية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. إجراءات احترازية مشددة وتقسيم الطلاب على مجموعات.. كيف استعدت جامعة القاهرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول شفويا للطلاب ذوي القدرات الخاصة

دار علوم القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية يناير

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على الأساليب الدراسية وكذلك البرامج والمقررات، خاصة في ظل التطورات التي نشهدها وتحديات جائحة كورونا التي نواجهها، وتزايد قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع البدء في دخولنا للموجة الثانية.









ويستعرض "صدى البلد" كيف استعدت الجامعة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وماذا قال العديد من عمداء الكليات بشأنها وكيفية وموعد إجرائها.

قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم حضوريا في مقر الكلية، بجانب المنصات الإلكترونية الخاصة بالامتحانات والتي أطلقتها الجامعة مثل منصة "بلاك بورد"، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الأيام المقررة لإجراء الامتحانات بمقر الكلية، كما أن هناك العديد من الامتحانات التي ستتم في المعامل الخاصة بالكلية.





وأضاف الدكتور شريف كامل، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الكلية ستسهل على الطلاب ذوي القدرات الخاصة عملية إجراء الاختبارات الخاصة بهم، حيث تقوم الكلية بإجراء الاختبارات الخاصة بهم شفويا، منعا لانتظارهم والإطالة عليهم في الكلية مراعاة لهم وتسهيلا عليهم في إجراء الامتحانات.





وأشار عميد كلية الآداب إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات ومنع التجمعات والتكدسات بين الطلاب في القاعات والمعامل وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية بدون كمامة.





وبالنسبة لانتخابات اتحاد الطلاب، أوضح أن الكلية تلتزم بالأجندة التي وضعتها الجامعة.









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من جانبه، قال الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون منتصف يناير المقبل، وإن الكلية منتظرة الجداول والمواعيد الرسمية الخاصة بها من قبل إدارة الجامعة.





وأضاف أن كيفية إجراء الامتحانات متوقفة على الظروف الصحية التي نشهدها في ظل أزمة كورونا، وهناك استعدادات من جانب الكلية لإجراء الامتحانات سواء حضوريا في مقر الكلية أو من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالامتحانات، والتي أطلقتها الجامعة، فالكلية مستعدة لكل الاحتمالات.





في السياق نفسه، قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تستهدف إقامة امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا من خلال منصة الامتحانات الخاصة بالكلية (جورميه)، والتي أطلقتها الجامعة، حيث تمت زيادة عدد المقررات والبرامج الدراسية على منصات التعليم الإلكتروني تمهيدًا لإقامة اختبارات الفصل الدراسي الأول عليها.

وأوضحت أن هذه المنصات تساعد على تقليل أعداد الطلاب في مقر الكلية ومنع التكدسات بينهم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، كما أنه تم الانتهاء من رفع جميع المقررات والبرامج الدراسية على المنصة، وفي حال حدوث أي طوارئ سيتم الاعتماد عليها سواء في طرح المقررات أو إجراء الامتحانات من خلالها إلكترونيا.

وأضافت عميدة كلية الإعلام أنه لا يوجد أي تعليمات حتى الآن لاستبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بأبحاث، مشرة إلى أنه في حال وجود أي طوارئ فإنه من المتوقع الاعتماد على منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة، فالأمر يرجع لمجلس الجامعة لكن الأوضاع في الوقت الحالي يتم احتواؤها والسيطرة عليها وفقًا لتوجيهات مجلس الجامعة وإدارة الكلية، مؤكدة إلزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة.





وكانت انتخابات اتحادات الطلاب بدأت بجامعة القاهرة الأسبوع الماضي، حيث تم فتح باب الترشح للطلاب المتقدمين للانتخابات يوم الخميس الموافق 10/12/2020 وفقا للخطة التي وضعتها الجامعة بتوجيهات من قبل وزارة التعليم العالي.





وأوضحت جامعة القاهرة أنه سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020، وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20/12/2020، وتبدأ انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020 .





كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالي، حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور، وذلك في نهاية عام 2017 (بعد عشر سنوات من آخر لائحة)، مشيرا إلى أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.





وشدد الوزير على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الآراء السلبية الذين يدعون دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.