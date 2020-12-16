البدء في تنفيذ أعمال رصف وتجميل شوارع مدينة بلبيس بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس أعمال رصف وتجميل شارع الزعبلاوى والشوارع المتفرعة منه بالمدينة باستخدام الإنترلوك وهو "نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة" ، يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية و العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري لها والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كلف المحافظ رئيس مركز ومدينه بلبيس بتذليل كافه العقبات التي تعيق استكمال أعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع المدينة تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تم البدء في تنفيذ اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزعبلاوى بعرض 4 متر و بطول 70مترا بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعه منه ( شارع البلغارية المتفرع من شارع البغدادي بعرض 3,5 متر وطول 30 متر وشارع متفرع اخر من شارع الزعبلاوى بعرض 3,5 وبطول 35 متر ) مشيرًا إلي أنه تم وضع طبقه من السن في شارع البغدادى بعرض 3,5بطول 80متر تمهيدًا لرصفه وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أضاف رئيس المركز أنه تم رفع بيارات الصرف وعمل غرف تصريف مياه الأمطار قبل البدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع حفاظًا على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بوضع بنرات ولافتات بالشوارع والميادين العامة للتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير فى الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والأحياء، والإلتزام بخطوط السير الممنوحة لهم تفاديًا لمصادرة التوك توك وتوقيع غرامات مالية على المخالفين ولإعادة الإنضباط للشارع وتخفيفًا لحدة الزحام داخل المدن.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وقال المحافظ لن اسمح بإرتكاب أي فعل مخالف للقانون واللوائح المنظمة لتسيير مركبة التوكتوك ،وأضاف أنه من غير الطبيعي أن يتم الموافقة على مخالفة القواعد المرورية والقرارات الخاصة بالمحافظة بشأن عمل التوكتوك .. لمجرد رغبة أصحابها في المخالفة والذي تسبب في الآونة الأخيرة لوقوع العديد من حوادث السير وأضر بالمواطنين.

طالب المحافظ سائقى التوك توك بسرعه التوجه للإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقًا لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن ‏وتوفير عبور آمن للمواطنين.