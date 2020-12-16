ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: تستهدف 278 قطعة أرض لمبادرة "شغلك في قريتك"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم الإعداد لمبادرة "شغلك في قريتك"، بشراكة استراتيجية مع جميع المحافظات المصرية، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تنتشر في جميع كفور ونجوع مصر، حيث تم التواصل مع المحافظات لتنفيذ المبادرة وبالفعل تم تحديد الأراضي التي تخصص لهذا المشروع الضخم، الذى تبلغ حوالى 278 قطعة أرض.

وأضاف خالد قاسم، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أن تقوم تلك المبادرة تحت رعاية الوزير محمود شعراوي وأيضا جميع المحافظين، في المساعدة للخروج بالتراخيص حتى يتم إقامة الأنشطة المتعددة، المترتبة على هذه المبادرة، من خلق فرص عمل في القرى المصرية.

وأشار "قاسم"، إلى أنه تم  تخصيص 4 قطع بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية خلال 4 محافظات، ومن تلك المناطق قرية أبو سويل بالإسماعيلية، قرية سبك الضحاك المنوفية وقرية بنى أحمد بالمنيا، مضيفا أن تتراوح المساحات بين 4000 حتى 9.600 م تقريبا، متابعا أن يتم التقدم في تلك المبادرة من خلال الـ 4 دواوين للمحافظات المصرية.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تضم مشروعات صغيرة ومتوسطة، فيتوجه طالب المشروع إلى ديوان عام المحافظة لتقديم طلبه، وبالرغم من اختلاف المجمع الصناعي الخاص بكل محافظة الذى يأتي عن اختلاف المنتجات المحلية الموجودة بها، ولكن يتم تحديد قواعد خاصة لـ 4 المحافظات التي تم تخصيصهم  في المبادرة.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن يتقدم صاحب الشركة أو المشروع بالعديد من الأفكار، لكى يتم التجهيز لأى نواقص خاصة بالمشروع الخاص به، مؤكدا أن  يوجد عدة طرق للدعم التمويلي مبادرة مشروعات 6 بنوك وطنية مصرية، إضافة إلى وجود 260 مقر خاص للمشروع حول 27 محافظة، لصندوق التنمية المحلية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعراوى : فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية باستثمارات 24 مليار جنيه

الوزراء يستعرض المشروعات التنموية والخدمية بالفيوم.. مدبولى يطمئن على استعدادات مواجهة الظروف الجوية وانتخابات البرلمان..99 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

الهجرة تتابع نتائج مبادرة "مراكب النجاة" بحضور ممثلي 4 محافظات

التنمية المحلية تكشف عن أكبر موازنة استثمارية بمشاريع الطرق والإنارة العامة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

لتخفيف عبء إجراءات التصالح.. التنمية المحلية تطلق مبادرة التصالح حياة

شعراوي: الحكومة تسعى لتحسين معيشة 18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. شركات الغاز ستتحمل تكاليف رد الشىء لأصله.. ويطالب المحافظين بتيسير إجراءات صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن حسين الشحات

بين ذعر وكوارث طبيعية.. شاب يعبر البحر لرؤية حبيبته لآخر مرة فيجد مفاجأة في انتظاره.. صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-12-2020

مرهم لعلاج البقع البيضاء في الجسم

في ذكرى رحيل صلاح نظمي.. قصة مقاضاته لـ عبدالحليم حافظ

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة .. الأزهر يحددها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور