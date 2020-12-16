التنمية المحلية: تستهدف 278 قطعة أرض لمبادرة "شغلك في قريتك"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم الإعداد لمبادرة "شغلك في قريتك"، بشراكة استراتيجية مع جميع المحافظات المصرية، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تنتشر في جميع كفور ونجوع مصر، حيث تم التواصل مع المحافظات لتنفيذ المبادرة وبالفعل تم تحديد الأراضي التي تخصص لهذا المشروع الضخم، الذى تبلغ حوالى 278 قطعة أرض.





وأضاف خالد قاسم، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أن تقوم تلك المبادرة تحت رعاية الوزير محمود شعراوي وأيضا جميع المحافظين، في المساعدة للخروج بالتراخيص حتى يتم إقامة الأنشطة المتعددة، المترتبة على هذه المبادرة، من خلق فرص عمل في القرى المصرية.





وأشار "قاسم"، إلى أنه تم تخصيص 4 قطع بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية خلال 4 محافظات، ومن تلك المناطق قرية أبو سويل بالإسماعيلية، قرية سبك الضحاك المنوفية وقرية بنى أحمد بالمنيا، مضيفا أن تتراوح المساحات بين 4000 حتى 9.600 م تقريبا، متابعا أن يتم التقدم في تلك المبادرة من خلال الـ 4 دواوين للمحافظات المصرية.





وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تضم مشروعات صغيرة ومتوسطة، فيتوجه طالب المشروع إلى ديوان عام المحافظة لتقديم طلبه، وبالرغم من اختلاف المجمع الصناعي الخاص بكل محافظة الذى يأتي عن اختلاف المنتجات المحلية الموجودة بها، ولكن يتم تحديد قواعد خاصة لـ 4 المحافظات التي تم تخصيصهم في المبادرة.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن يتقدم صاحب الشركة أو المشروع بالعديد من الأفكار، لكى يتم التجهيز لأى نواقص خاصة بالمشروع الخاص به، مؤكدا أن يوجد عدة طرق للدعم التمويلي مبادرة مشروعات 6 بنوك وطنية مصرية، إضافة إلى وجود 260 مقر خاص للمشروع حول 27 محافظة، لصندوق التنمية المحلية.



