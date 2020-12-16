بيطري الشرقية: قوافل مجانية لحماية الثروة الحيوانية بالقرى الأكثر احتياجا

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق ومعهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين بتفعيل برنامج القوافل البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجًا حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية بناحية قرية سنجها مركز كفر صقر وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 69 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و 34 رأس ماشية ضد الامراض التناسلية والتهاب الضرع ، كما تم رش 115 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وفحص وعلاج 265 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت تقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري لعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بوضع بنرات ولافتات بالشوارع والميادين العامة للتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير فى الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والأحياء، والإلتزام بخطوط السير الممنوحة لهم تفاديًا لمصادرة التوك توك وتوقيع غرامات مالية على المخالفين ولإعادة الإنضباط للشارع وتخفيفًا لحدة الزحام داخل المدن.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وقال المحافظ لن اسمح بارتكاب أي فعل مخالف للقانون واللوائح المنظمة لتسيير مركبة التوكتوك ،وأضاف أنه من غير الطبيعي أن يتم الموافقة على مخالفة القواعد المرورية والقرارات الخاصة بالمحافظة بشأن عمل التوكتوك .. لمجرد رغبة أصحابها في المخالفة والذي تسبب في الآونة الأخيرة لوقوع العديد من حوادث السير وأضر بالمواطنين