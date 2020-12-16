كورونا يواصل حصد أرواح الفنانين.. وفاة المغربي نور الدين الصايل متأثرا بالفيروس









ويعد نور الدين صايل، من أشهر الإعلاميين والنقاد السينمائيين بالمغرب، ولد عام 1947 بمدينة طنجة، قام بتنشيط عدد من البرامج الإذاعية والتلفزية حول السينما في المجال الأدبي، ساهم الصايل، في كتابة سيناريو أفلام محمد عبد الرحمن التازي.









ونشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا وجاءوا كالآتى:









أحدث ظهور لـ رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا





شاركت الفنانة دنيا سمير غانم عددا من الصور التى تجمعها بزوجها الإعلامي رامى رضوان بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بعيد ميلاد زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.









وكان الإعلامى رامى رضوان قد أعلن قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا، على صفحته على فيس بوك .





وقال عبر صفحته على فيس بوك : " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله 😂 انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله ".





وأضاف : " (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله".





إصابة الفنانة صابرين وأسرتها بفيروس كورونا





روت الفنانة صابرين تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به.





وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا".





ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة.





وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس".

وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس.

وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.

توفى منذ قليل المخرج المغربى نور الدين الصايل، متأثرا بفيروس كورونا وذلك حسب ما نشره موقع القناة الثانية المغربية، التي أشارت إلى أن الراحل فارق الحياة بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 74 عاما.