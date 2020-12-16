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فن

بعد أزمته مع دينا الشربينى.. ماذا طلب عمرو دياب من جمهوره؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
نشر المطرب عمرو دياب تعليقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة له تعليقا على برومو اغنيته الجديدة "محسود"، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وعلق عمرو : ‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

"محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ" والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة. 

والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان لوحظ على البوستر الدعائي الأول لألبوم الهضبة عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، أنه لم يرتدي دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، وانتزعها من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات، ما أكد بشكل كبير حدوث الطلاق بينهما بعد فترة كبيرة من الجدل. 

وأكدت الصورة أخبار طلاق الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، خاصة وأن الأخيرة لم تقم بتهنئته على الألبوم مثلما اعتادت على تقديم التهاني له في كل مناسباته، وحضورها معه في كل المناسبات العامة والخاصة. 

يأتي ذلك تزامنًا مع طرح الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة إحدى شركات المحمول. 

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وكانت حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة. 

ورصد "صدى البلد"، 3 شواهد ترجّح الأخبار المُتداولة حول حمل دينا الشربيني، وهي:  

1- امتناع دينا الشربيني، عن الظهور على السوشيال ميديا، أو في المناسبات يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر. 

2- عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل. 

3- تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل.   
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