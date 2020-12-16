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أخبار البلد

دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من المقر البابوي اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:28 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

يلقي قداسة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي نظرًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وتبث القنوات الفضائية المسيحية، كلمة البابا تواضروس، كما ينقلها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر القناة التي دشنها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (براموس) بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص مينا البراموسي طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.


ورحل عن عالمنا الراهب الشيخ القمص مينا البراموسي عن عمر قارب الـ ٨٨ عامًا بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ٦١ سنة.


ولد القمص مينا البراموسي في ٢٧ فبراير ١٩٣٣ ، وانضم إلى دير البراموس يوم ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩ وترهب بعد أقل من شهر من دخوله الدير، يوم ٢١ يناير ١٩٦٠، ونال درجة القسيسية في ٢٤ أغسطس ١٩٦٣ والقمصية في ٢١ نوفمبر ١٩٦٤.


وكتب نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نودع على رجاء القيامة أبينا الحبيب القمص مينا البراموسي.. اذكرنا أمام الرب إلى أن نلتقي، يا أبي الحبيب في المسيح".


وقدم نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب خالص العزاء لنيافة الأنبا ايسيذيروس وأسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم العذراء البراموس في رحيل القمص مينا البراموسي، وقال "سيدنا الحبيب نيافة انبا ايسوذوروس محبة روحية ملتمسا صلواتكم المقدسة، علمت الآن بنياحة الأب الحبيب القمص مينا البراموسي، الذي كان راهبا مثاليا وملتزما، سواء في الدير او السودان او مصر او غيرها.


وتابع قائلا: عرفته عن قرب، علي مدي سنوات كثيرة،. وأخذت بركته،  وها هو الآن في فردوس النعيم، في طريقه إلي الملكوت المجيد و الأبدي، تعزياتي القلبية لنيافة انبا ايسوذوروس ومجمع اباء الدير، و الرب يتقبل صلوات ابونا مينا عنا.

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