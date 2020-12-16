ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مش لازم تابلت.. وزير التعليم: يمكن أداء امتحانات أولى ثانوي التدريبية من أي جهاز متاح

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:34 م
تابلت التربية والتعليم
تابلت التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب أولى ثانوي الدارسين بنظامي المنازل والخدمات، يحق لهم تأدية الامتحانات التدريبية الإلكترونية مثل زملائهم النظاميين رغم عدم استلامهم للتابلت.


وقال وزير التربية والتعليم: "يمكن الدخول على منصة الامتحان من أي جهاز كمبيوتر أو موبايل متاح"، مشددا على أنه ليس شرطا أداء الامتحان من تابلت التربية والتعليم.




أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الإحصائيات الختامية لأول أيام امتحانات أولى ثانوي التدريبية (أمس الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠).


وقال وزير التربية والتعليم: "لقد أدى امتحان اللغة العربية بنجاح ٦٣٧.٨٤٨ طالبا وطالبة".


وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين امتحنوا أمس أحياء باللغة العربية ٥٧٥.٢٠٦ طالب، بينما امتحن الأحياء باللغة الإنجليزية ٥٨.٦٤٠ طالب وطالبة.


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين امتحنوا الأحياء باللغة الفرنسية بلغ ١.٨٨٢ طالب وطالبة.


وأعلن أنه بناءً على الأرقام السابقة، يصبح مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح من طلاب أولى ثانوي على منصة الامتحان ١،٢٧٣،٥٧٦ امتحان إلكتروني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: امتحانات التعليم الفني ورقية.. والنظام الإلكتروني للثانوية العامة فقط

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: أكثر 300 ألف طالب في أولى ثانوي على منصة الامتحان بدون مشاكل تقنية

لن نلتفت للتفاهات .. وزير التعليم يرد على مروجي أخبار تسريب امتحانات أولى ثانوي التدريبية

والدة طالبة في أولى ثانوي تشكر وزير التعليم على النظام الجديد .. وشوقي: سعداء برسالتك

خط ساخن وواتس اب لرصد أي استفسارات عن امتحانات أولى ثانوي التدريبية بوزارة التعليم

وزير التعليم: سوء الأحوال الجوية لن يعطل امتحانات أولى ثانوي التدريبية غدا

ترشيحاتنا

أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور

داخل علبة سيجار.. العثور على قطعة خشبية منذ بناء الهرم الأكبر عمرها 5 آلاف عام

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

بعد استبعاده من الزمالك.. موعد انتهاء حصانة مرتضى منصور

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

خالد الغندور: الوزير واتحاد الكرة غير مسئولين عن كارثة منتخب الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مواصفات و سعر أودي 2021 Audi a..صور

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور