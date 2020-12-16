مش لازم تابلت.. وزير التعليم: يمكن أداء امتحانات أولى ثانوي التدريبية من أي جهاز متاح

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب أولى ثانوي الدارسين بنظامي المنازل والخدمات، يحق لهم تأدية الامتحانات التدريبية الإلكترونية مثل زملائهم النظاميين رغم عدم استلامهم للتابلت.
وقال وزير التربية والتعليم: "يمكن الدخول على منصة الامتحان من أي جهاز كمبيوتر أو موبايل متاح"، مشددا على أنه ليس شرطا أداء الامتحان من تابلت التربية والتعليم.
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الإحصائيات الختامية لأول أيام امتحانات أولى ثانوي التدريبية (أمس الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠).
وقال وزير التربية والتعليم: "لقد أدى امتحان اللغة العربية بنجاح ٦٣٧.٨٤٨ طالبا وطالبة".
وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين امتحنوا أمس أحياء باللغة العربية ٥٧٥.٢٠٦ طالب، بينما امتحن الأحياء باللغة الإنجليزية ٥٨.٦٤٠ طالب وطالبة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين امتحنوا الأحياء باللغة الفرنسية بلغ ١.٨٨٢ طالب وطالبة.
وأعلن أنه بناءً على الأرقام السابقة، يصبح مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح من طلاب أولى ثانوي على منصة الامتحان ١،٢٧٣،٥٧٦ امتحان إلكتروني.