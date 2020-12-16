مش لازم تابلت.. وزير التعليم: يمكن أداء امتحانات أولى ثانوي التدريبية من أي جهاز متاح

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب أولى ثانوي الدارسين بنظامي المنازل والخدمات، يحق لهم تأدية الامتحانات التدريبية الإلكترونية مثل زملائهم النظاميين رغم عدم استلامهم للتابلت.









وقال وزير التربية والتعليم: "يمكن الدخول على منصة الامتحان من أي جهاز كمبيوتر أو موبايل متاح"، مشددا على أنه ليس شرطا أداء الامتحان من تابلت التربية والتعليم.















