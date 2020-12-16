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تكنولوجيا

بـ 6 خطوات.. طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية دون برامج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:00 م
طريقة نقل التطبيقات
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج
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شيماء عبد المنعم
تأتي بعض الهواتف الذكية بذاكرة تخزينية صغيرة، مما يصعب معها تثبيت العديد من التطبيقات على الجهاز وقد يضطر مالكو تلك الأجهزة قليلية المواصفات إلى إمداد الهاتف ببطاقة ذاكرة خارجية MicroSD، ولكن لا يعرفوا طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج للتمكن من الحصول على مساحة إضافية أكبر بالهاتف الذكي، ونظرا لإنشغال الكثير بالبحث عن طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج، فيما يلي نستعرض إليك كيفية القيام بذلك:

طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج


الخطوة الأولى: افتح الإعدادات Settings الرئيسية لهاتفك الأندرويد، ثم انقر على خيار التطبيقات App.

الخطوة الثانية: قم بالتمرير بين التطبيقات وقم بتحديد التطبيق المراد نقله.

الخطوة الثالثة: من الصفحة الخاصة بالتطبيق قم بالتمرير إلى أسفل للعثور على خيار مكان التخزين Storage، واضغط عليه.

الخطوة الرابعة: تعرض لك صفحة مكان التخزين الذاكرة المستخدمة الموجود عليها التطبيق المراد نقله والتي ستكون في الغالب ذاكرة الجهاز، قم بالضغط على خيار تغيير Change. 

الخطوة الخامسة: قم بتحديد خيار بطاقة الذاكرة SD card، وفي حالة عدم ظهور هذا الخيار فإنه من الممكن أن يكون الهاتف المحمول لا يدعم ميزة نقل التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة، أو أن الجهاز لا يستطيع قرءاة كارت الذاكرة لذا قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة إدخال البطاقة مرة أخرى.

الخطوة السادسة: في حالة دعم الميزة ستظهر لك نافذة منبثقة قم بتحديد خيار بطاقةSD ، ثم انقر على خيار نقل Move.
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