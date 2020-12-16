شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الاسماعيلية، سقوط امطار رعدية قوية، اليوم الاربعاء، وتساقطات ثلجية معتدلة.، حيث تعرضت لعاصفة ثلجية وأمطار رعدية مصحوبة بـ "كرات الثلج" التي تساقطت بكثرة.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بالابتعاد على الأسطح المعدنية وأعمدة الإنارة وقت حدوث الأمطار الرعدية والبرق بالإضافة إلى توخي الحذر بشدة أثناء قيادة السيارات على الطرق لتجنب انزلاقها بسبب مياه الأمطار.
وضربت موجة أمطار القاهرة والمحافظات وأدت لشللٍ مروري بالكثير من المناطق، وأصدرت عددًا من المحافظات قرارا بتعطيلِ الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وكذا منح جميعَ العاملين بالمديريات الخدمية.
وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة على الساحل الغربى للبلاد والقاهرة ومناطق من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة على بعض المناطق، حيث ترصد سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات.