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محافظات

شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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انجي هيبة

شهدت محافظة الاسماعيلية، سقوط امطار رعدية قوية، اليوم الاربعاء،  وتساقطات ثلجية معتدلة.، حيث تعرضت لعاصفة ثلجية وأمطار رعدية مصحوبة بـ "كرات الثلج" التي تساقطت بكثرة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بالابتعاد على الأسطح المعدنية وأعمدة الإنارة وقت حدوث الأمطار الرعدية والبرق بالإضافة إلى توخي الحذر بشدة أثناء قيادة السيارات على الطرق لتجنب انزلاقها بسبب مياه الأمطار.

وضربت موجة أمطار القاهرة والمحافظات وأدت لشللٍ مروري بالكثير من المناطق، وأصدرت عددًا من المحافظات قرارا  بتعطيلِ الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وكذا منح جميعَ العاملين بالمديريات الخدمية.


وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة على الساحل الغربى للبلاد والقاهرة ومناطق من الدلتا يصاحبها سقوط  أمطار خفيفة تكون متوسطة على بعض المناطق، حيث ترصد سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات.


ومن المتوقع أن تتقدم مع ساعات النهار القادمة إلى مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية وخاصة الإسكندرية ومطروح، ومناطق من القاهرة وغرب الدلتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار  المتوسطة.

كما تتقدم السحب الرعدية أيضا على الساحل الشرقي من (بورسعيد ودمياط والعريش ورفح ) يصاحبها سقوط أمطار  غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.
شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية
شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية
شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية
شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية
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