المفاضلة بين 3 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدا

تفاضل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بين ثلاثة حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدا الخميس في إطار الجولة الثانية بالدورى الممتاز.





جاء ثلاثى الحكام المرشحين لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز على النحو التالي: الحكم الدولى محمد عادل وزميله الدولى محمود البنا إضافة إلى طارق مجدى.





ويدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك لقائمة مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق أمس، ويرفض البرتغالى المجازفة بالدفع بأوباما أساسيا فى مباراة بيراميدز لعدم اكتمال لياقته البدنية والفنية.





واستقر باتشيكو على عودة محمود حمدى الونش للتشكيل الأساسى للمباراة فى خط الدفاع بعدما كان احتياطيا فى مباراة المقاولون الماضية.





وأصبح المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك جاهزا للمشاركة فى مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية للدورى، بعدما تعافى من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وشارك أوناجم فى التدريبات الجماعية للفريق أمس ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة.





من ناحية أخرى خضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى للأبيض بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.





ويسعى الزمالك لتحقيق ثانى انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، فى افتاح مبارياته بمسابقة الدورى للموسم الجديد، ليحصد أول ثلاثة نقاط له فى المسابقة، يحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بالتساوى مع الأهلى وسيراميكا كليوباترا اللذان احتلا المركزين الأول والثانى، عقب نهاية الجولة الأولى، فى حين خسر بيراميدز أولى مبارياته فى المسابقة من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.



