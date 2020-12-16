تزامنا مع وصول أول شحنة للقاح.. السعودية تسجل 180 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في المملكة 360335 حالة .





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 199 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351192 حالة.





وأكدت الصحة السعودية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6080 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3063 والحالات الحرجة 463 حالة.





وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى المملكة، مشيرا إلى اللقاح للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.





جاء ذلك خلال حديثه في أول الجلسات الحوارية لليوم الأول من ملتقى الميزانية لعام 2021، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء.





وأكد الربيعة أن المملكة تعاملت مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين، مضيفا أنه كان هناك سباق دولي على الأدوات الصحية مطلع الجائحة.



