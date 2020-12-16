ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تزامنا مع وصول أول شحنة للقاح.. السعودية تسجل 180 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:57 م
السعودية تسجل 180
السعودية تسجل 180 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في المملكة 360335 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 199 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351192 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6080 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3063 والحالات الحرجة 463 حالة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى المملكة، مشيرا إلى اللقاح للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة. 

جاء ذلك خلال حديثه في أول الجلسات الحوارية لليوم الأول من ملتقى الميزانية لعام 2021، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء.

وأكد الربيعة أن المملكة تعاملت مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين، مضيفا أنه كان هناك سباق دولي على الأدوات الصحية مطلع الجائحة.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء، لافتا إلى رفع عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في المملكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مرتفعة عن أمس.. السعودية تسجل 501 إصابة جديدة بـ كورونا

بإجمالي 348510 حالات.. السعودية تسجل 473 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 349386 حالة.. السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

السعودية تسجل 326 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

السعودية تسجل 232 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خطر الموت.. مسكنات تسبب جلطات دماغية ونوبات قلبية

هنا الزاهد تحقق حلم الراحل طلعت زكريا

زينة شكرتها.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة توأم أحمد عز

المفاضلة بين 3 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدا

بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور

24 نسخة فقط بسعر خيالي.. هينسي تطرح فينوم Hennessey venom f5 الخارقة | فيديو وصور

بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة