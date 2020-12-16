ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز احتساب الصدقة الجارية من زكاة المال؟ .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن من يريد إخراج صدقة جارية لوالديه فهذا لا يحتسب من زكاة المال، لأن الصدقة تختلف عن الزكاة.

وتابع : الصدقة جارية عن والدك ووالدتك أما الزكاة المفروضة فتعطيها للفقير ولمن يستحقها كما ورد فى قوله تعالى { {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت أم الميت فقط

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الصدقة الجارية هي ما يوقف أصله وينتفع بثمرته وعوائده ، أو ما ينتفع به مع بقاء عينه : كالعقارات والأرَاضي ، والحيوان ، والأشجار ، والآبار ، وغيرها مما فيه نفعٌ دائمٌ مستمرٌّ فترةً طويلةً غالبًا .

وأوضح عاشور  خلال فتوى له عبر الفيسبوك، أن الأصل في الصدقة الجارية أنها من فعل الأحياء ابتغاء زيادة الثواب وديمومة هذا العمل الصالح إلى وقت طويل يستمرُّ إلى ما بعد وفاته ، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصدقات الجارية التي إذا فعلها الإنسان يجري ثوابها في حياته وبعد مماته ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:  عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)). ويقاس على هذه الأنواع ما هو مثلها أو أكثر نفعًا.

واختتم الدكتور مجدي عاشور: أن الصدقة الجارية هي عملٌ مختصٌّ بالأحياء في الأصل من أجل استمرار أجورهم الصالحة نتيجة وجود أصل هذه الصدقة وبقائه زمنًا طويلًا حتى ولو بعد وفاتهم ، ويجوز أن تُهْدَى هذه الأجور للأموات ، يعني أن تكون الصدقة الجارية على اسمهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم إخراج الصدقة بأكثر من نية.. أمين الإفتاء يجيب

هل الصدقة الجارية تصح عن الميت فقط أم تجوز للحي أيضا ؟.. مستشار المفتي يجيب

فتاوى شغلت الأذهان.. هل الصدقة تصح عن الميت أم تجوز للحي؟ هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف لرقية نفسها؟ حكم من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام.. هذا الأمر من أسباب قلة البركة

هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت أم الميت فقط

أعمال تحتسب صدقة بدون دفع أموال.. الإفتاء توضحها

أفضل أنواع الصدقة للمتوفي.. أمين الإفتاء يكشف عنها

ترشيحاتنا

بمباركة عصام الحضري ..عفروتو يعلن عبر صدى البلد انتقاله للدوري الإماراتي

لن نفتح دور المناسبات ..الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا مطلب شرعي ووطني

شاهد..سقوط أمطار رعدية وعاصفة ثلجية بالإسماعيلية

ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب

رد فعل غير متوقع .. المطرب مينا عطا يفاجئ المشاهدين على الهواء: عايز أكل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن حسناء سيف الدين

10 صور تبرز حفاوة استقبال الرئيس السيسي لـ ولى عهد أبو ظبي

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور