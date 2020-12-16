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توك شو

إبراهيم عيسى لـ وزيرة الصحة: عاوز أطعّم بلقاح كورونا الصيني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:28 م
الإعلامى إبراهيم
الإعلامى إبراهيم عيسى
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قسم التوك شو
أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، استعداده للحصول على لقاح فيروس كورونا الصينى الذى تعاقدت عليه مصر  مؤخرا، وحصلت على أولى الجرعات.

ووجه عيسى حديثه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وطالبها بالحصول على لقاح كورونا.

وقال عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، "مستعد لتلقى اللقاح من بكرة حتى أثبت لكم أن وراء تلقى اللقاح إيمان بالعقل وبالمنطق والعلم، وارجو جهات الدولة أن توافق على تلقى اللقاح حتى يكون هذا الكلام واقعيا وصادقا"

وأضاف عيسى، هناك تحايل من البعض على قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن هناك دورا للثقافة والإعلام لزيادة الوعى.
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