محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك توتنهام

تقدم فريق ليفربول بهدف نظيف على توتنهام في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.



