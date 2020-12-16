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رياضة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك توتنهام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق ليفربول بهدف نظيف على توتنهام في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو
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