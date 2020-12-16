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رياضة

سون يعادل النتيجة لـ توتنهام أمام ليفربول

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في شباك نظيره ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الدوري الإنجليزي.

وسجل سون الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو
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