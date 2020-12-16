سون يعادل النتيجة لـ توتنهام أمام ليفربول

عادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في شباك نظيره ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الدوري الإنجليزي.





وسجل سون الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه.





هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.



