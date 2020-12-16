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سيارات

4 طرق لتوسيع شنطة سيارتك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
مع زيادة عدد أفراد العائلة تزداد الحقائب والأدوات، وتظهر أزمة ترتيب صندوق الأمتعة ليحاول قائد السيارة في إيجاد حلول أخرى لتوفير المساحة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" بعض النتائج التي ستمكنك من توفير مساحة أكبر في الصندوق الخلفي للسيارة، لاستيعاب المزيد من الأمتعة.

1- طي ظهر المقعد الأمامي 
يوجد بعض الطرازات تأتي بميزة طي المقعد الأمامي بجوار اليائق، وهي مفيدة للامهات، وسيزيد المساحة لوضع الأمتعة وسيجعل سيارتك أشبه بسيارة بيك أب مقفلة.

2-الشبك الفاصل 
يوجد أيضا في سيارات الـ SUV، متعددة الاستخدامات شبكة فاصلة بين مساحة التحميل الخلفية والمقاعد الخلفية، ليستفيد قائد السيارة من مساحة صندوق الامتعة بشكل كامل.

3-شبك لخلفية المقاعد
يوجد في محلات اكسسوارات السيارة أو على متاجر الاونلاين على شبكة الإنترنت شبكة خاصة يمكن تعليقها على ظهر المقاعد الخلفية، ويمكن الاستفادة منها لاحتواء الأغراض الصغيرة.

4-ترتيب صندوق الأمتعة
واهم خطوة هي طريقة ترتيب الامتعة، لكن يجب أن يعلم  قائد السيارة أن هناك طريقة آمنة خاصة بترتيب الحقائب والأدوات في الصندوق الخلفي للسيارة .

كما نصح جميع خبراء السيارات عن بعض الأساليب التي يجب الاعتماد عليها خلال ترتيب الأمتعة وتخزينها في السيارة، وذلك قبل السفر لتفادي وقوع وقوع حوادث مفاجئة قد يسببها الترتيب العشوائي لبعض الأمتعة.
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