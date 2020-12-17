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سيارات

خزان التمدد.. المسئول عن مستوى سائل التبريد بالسيارة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعد خزان التمدد هو المسئول عن مستوى سائل التبريد في الردياتير أثناء زيادة الضغط بداخله عند تشغيل السيارة السير بها، وذلك لكلي ينطلق السائل من الردياتير إلى خزان التمدد أو العكس، والسبب هو اختلاف درجات الحرارة.

ويحتوي الخزان على السائل الزائد أثناء تغير الضغط، ودرجة الحرارة، وذلك لأن المياه تتمدد بالحرارة وتنخفض بالبرودة، وعند تشغيل موتور السيارة تتغير درجات الحرارة بتغير الضغط.

ومن أكثر الأسباب الشائعة أيضًا، والتي تسبب ارتفاع درجة الحرارة هو وجود ثقب بالقربة نفسها، وعندها يتم تغييرها أو تشققات بالخراطيم، والتي تنقل المياه منها إلى الردياتير.

وتقوم هذه الخراطيم بنقل السائل من وإلى الردياتير، ويجب أن تكون مؤهلة دائما لتحمل الضغط والحرارة، ويجب الكشف عليها تجنبا لحدوث أي تشققات أو ثقوب وحدوث تسريب ونقص فى المياه.

يذكر أن تتآكل أجزاء السيارة الداخلية مع مرور الوقت وأكثر الأجزاء حساسية هل الأجزاء التي بداخلها سوائل وأهمها الردياتير وهو ما قد يسبب الضرر لمحرك السيارة ويتآكل بسبب استمرار غليان المياه بداخله، وهو ما يسبب في ظهور ثقوب صغيرة في جسم الردياتير تتسرب منه المياه معرضة المحرك للخطر بسبب نقص مياه التبريد مما قد يتلف محرك السيارة بشكل كامل.

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