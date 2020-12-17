اختبارات جديدة لـ لاندروفر في الطقس الشتوي تظهر مدى مرونتها

في صورة تجسسية ظهرت لاندروفر الجيل القادم، من خلال الاختبارات الشتوية للسيارة، ومن المتوقع تدشين الموديل الإنتاجي في نهاية 2021 بمنصة MLA ، الجديدة كليا.





وتتميز المنصة الجديدة بمرونتها الفائقة ودعمها للمحركات الهجينة والكهربائية بالكامل في كل منتجات جاجوار لاندروفر القادمة ، اما بالنسبة إلى الجيل الخامس الجديد من رنج روفر، فأشارت التقارير إلى أن السيارة تستمد قومتها من محرك V8 ، سعة 4.4 لتر من بي إم دبليو مع تقنية هايبرج محدودة.





بينما أشارت تقارير أخرى إلى تطوير لاندروفر لنسخة كهربائية بالكامل للموديل باسم "رود روفر"، ولكن ننتظر التأكيدات الرسمية على ذلك.





ومن المعروف ان نجاح الجيل القادم لرنج روفر سيكون محوري لمستقبل جاجوار ولاندروفر خاصة بعد استثمارات وصلت إلى مليار دولار 3.75 مليار ريال لتطوير المنصة المرنة الجديدة والتجهيز للعصر الكهربائي.





يذكر أن كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن نظام جديد لإلغاء الضوضاء داخل مقصورة سياراتها جاجوار F-Pace وXF وRange Rover Velar والذي بإمكانه أن يقلل من كمية الضوضاء غير المرغوب فيها التي تسمع في المقصورة بما يصل إلى 10 ديسيبل.





تقول شركة JLR إن التعرض لضوضاء منخفضة التردد تصل إلى 300 هرتز في السعة - على سبيل المثال، هدير الإطارات وضوضاء الرياح - يمكن أن يتسبب في إجهاد للسائق، مما قد يزيد من وقت رد الفعل بنسبة 17% تقريبًا ويجعل من الصعب على السائق التعامل مع مخاطر الطريق.