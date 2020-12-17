ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا: تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال 24 ساعة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10،171 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف اليوم الأربعاء مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، حيث توفي 73 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد. وبحلول 15 ديسمبر شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.

من جهته، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية خضعوا للتطعيم باللقاح.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

طرائف الايجيبشن ليج .. الأهلي وغزل المحلة وجهًا لوجه بدون مدربين بسبب كورونا

فوائد قراءة آية الكرسي قبل النوم

علاج ضيق الرزق.. وأمور تمنع نزوله على الإنسان

يا له من هدف فوز يا بوبي.. ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على توتنهام

الملك المصري.. ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح قبل مباراة توتنهام.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات

طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟