ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل.. إجمالي إصابات كورونا يتجاوز الـ 7 ملايين حالة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل تجاوز الـ7 ملايين.

وبحسب بيانات الوزارة، خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 70 ألفا و574 إصابة جديدة، وتوفي 936 شخصا مصابا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البرازيل 7 ملايين و40 ألفا و608.

وتوفي منذ بداية الوباء 183 ألف و735 شخص، بينما تعافى أكثر من 6.1 مليون شخص.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 | صور

شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه

عملية بحث على جوجل كشفتها.. مربية بلا قلب تضرب طفلة حتى الموت