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سيارات

تعرف على أهم 5 نصائح لحماية قائدي الدراجات الهوائية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:07 ص
تعرف على أهم 5 نصائح
تعرف على أهم 5 نصائح لحماية قائدي الدراجات الهوائية
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هند عصام
اتخذت الدراجات الهوائية شهرة كبيرة بين وسائل الانتقال المختلفة ويرجع ذلك لعدة أسباب، فهي اقتصادية إلى أبعد الحدود، وأيضًا سهولتها في الانتقال والاعتمادية، وكونها وسيلة صحية تعطي الرقم صفر في انبعاثات الوقود، ولقدرتها الفائقة على زيادة اللياقة البدنية لقائدها، ونظرًا لما سبق ونحن نواجه الفصل الأعنف في تاريخ العام "الشتاء" فالأمر يبدو مقلقًا لدى الكثيرين من مستخدميها.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لحماية قائدي الدراجات الهوائية في فصل الشتاء.

1- إطارات الدراجة 
من الأفضل قبل الانطلاق إلى راحتك، بأن تلقي نظرة سريعة على حالة الإطارات، وذلك لقياس مستوى الهواء بداخلها وحتى نضمن أفضلية السير على مختلف الطرقات.

2- اختيار أماكن السير 
عند هطول الأمطار فمن الضروري أن تبتعد عن الأماكن المأهولة بالمياه، وأن تتجنب الاستناد على الأجسام الكهربائية، حتى لا نتعرض إلى عواقب كبيرة.

3- ارتداء خوذة الرأس 
كثيرًا ما يتعرض قائدو الدراجات الهوائية إلى مخاطر الاصطدام، ولذلك ننصح دوما بارتداء خوذة الأمان لحماية الرأس.

4- ممتص الصدمات 
يفضل أيضا ارتداء واقي العظام، وهو عبارة عن قطعة يتم وضعها حول الركبتين، وفي نهاية عظمتي الرسخ، لحماية عظامك من مخاطر الوقوع.

5- سترة الأمان 
تعد سترة الأمان هي وسيلة الحماية من مياه الأمطار، وأيضًا للحفاظ على الجهاز التنفسي وحمايتك من نزلات الإنفلونزا الناتجة عن الهواء البارد، ويفضل أن تكون من نوع مقاوم للمياه.
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