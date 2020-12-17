بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

بعد أن أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.
نرصد معلومات عن الفنان فضل شاكر المتهم بالإرهاب.
بدأ حياته الفنية مبكرا في عمر 15 سنة وذلك في الحفلات الصغيرة والأعراس أدى العديد من الأغاني الأصلية.
صدر له 11 ألبوما غنائيا و21 أغنية منفردة.
يحب "فضل" صيد السمك على مركبِه في شواطئِ مدينة ولادته (صيدا).
يحب أكثر أيضًا الألعاب الرياضية، وعزف البيانو، ويستمع إلى الموسيقى القديمة والحديثة مع زوجته وأطفاله.
وبعد اعتزال فضل شاكر الغناء أصبح ملازما لرجال الدين.
وبخلاف الاعتقاد السائد بأنه من أصل فلسطيني، فقد صرح بأنه يتشرف بأن يكون فلسطينيا، إلا أنه "لبناني أبًا عن جد" وذكر أنه تربى في المخيمات الفلسطينية في تعمير عين الحلوة وغنى على أسطحها وبين ناسها وأنه متزوج من فلسطينية. وبناءً على طلب من فضل شاكر قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس منحه الجنسية الفلسطينية وإصدار جواز سفر فلسطيني باسمه.
كان فضل يغني في إحدى حفلاته وقعت عينيه على إحدى الفتيات وأعجب بها، وبعدها شاهدها عدة مرات، وطلب من إحدى معارفه أن تسألها إذا كانت تقبل أن يتقدم لها ويطلب يدها للزواج فإذا وافقت لتطلب أغنية الفنان جورج وسوف، وبالفعل طلبت الأغنية وتقدم لها فضل وطلب يدها وتم الزواج وكان وقتها عمر فضل 20 سنة تقريبًا عام 1989. يقول فضل دومًا "أنا تزوجت عن قصة حب حلوة".. واسم زوجته ناديا وهي فلسطينية الأصل ولهم ثلاثة أطفال هم : 'ألحان' من مواليد 1990 و'محمد' من مواليد 1994 و'رنا' من مواليد 2002.
بعد كثير من الأخبار عن اعتزاله ظهر فضل شاكر لأول مرة على قناه الرحمة من مدينة صيدا في لبنان ليعلن اعتزاله للغناء بسبب عدد من الأمور منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي وهو يرجع للأحداث في سوريا، ومنها ما يكمن في شروط الفن اليوم حيث اعتبر أن الفن يتدنى في المستوى في ظل غياب النقابات والمؤسسات الفنية.
بعد أن أعلن فضل شاكر الاعتزال دخل فى حالة من الجدل الواسع بسبب تصرفاته المتطرفة حيث اتهمه البعض بالدعم الجماعات الارهابية ومشاركته فى بعض العمليات الارهابية الخاصة بهم الا انه انكر هذا الامر فيما بعد.
وفي 30 مارس 2018 أطل عبر الشاشة من خلال برنامج وثائقي بعنوان "حكاية طويلة " على قناة الجديد معلنا عودته للفن مطلقا أغنية "ليه الجرح "من كلمات هاني عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش وأوضح بأنه سيبدأ صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يتعاطى الشأن السياسي، ولن يغني في لبنان ، بل هو يطمح للعيش بعيدًا ولو في الأمازون مضيفا بأنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوهت صورته وتعرض للأذية وجعل منه ارهابيا كما قال، وتساءل: "انا أرهبت مين ووين أرهبت".
وفي مايو 2018 اختارت شركة العدل جروب فضل شاكر لغناء تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى للفنانة يسرا ودار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة فضل شاكر إلى الغناء وقبول ما وصفوه "بتوبته" واعتذاره، وما بين رافض لهذه العودة باعتبار أنه أنه انضم إلى جماعة مسلحة وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما للتحريض ضد الجيش اللبناني.
وقررت شركة العدل جروب، المنتجة للمسلسل، النأي بنفسها عن هذا الجدل، وإزالة صوت فضل شاكر من مقدمة المسلسل المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل. كما أصدرت الشركة بيان اعتذار للرافضين من الشعب اللبناني لهذه العودة الفنية له.
أطلق فضل عام 2018 أربعة أغاني تباعأ ابتداء من ليه الجرح واختتم عامه بأغنية مع السلامة التي لقيت صدى إيجابيا عند محبيه .
في 28 سبتمبر قضت المحكمة العسكرية اللبنانية على فضل شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، في قضية الشيخ أحمد الأسير التي حُكم فيها على الأسير بالإعدام.
وفي 13 مايو2018 نشره احد المواقع اللبناينة حكم براءة الفنان اللبناني فضل شاكر الذي يبرئه من تهمة قتل أفراد من الجيش والصادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية.
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا بحق فضل شاكر في القضية الأولى، بعدما أدانته بالاشتراك في ارتكاب عمليات إرهابية نفذها إرهابيون مع علمه المسبق بالتخطيط لتنفيذها، وقيامه بتقديم مساعدات لوجستية لهم في سبيل تنفيذ تلك الجرائم.
كما قضت المحكمة في القضية الثانية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات بحق "شاكر" مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة "مجموعة أحمد الأسير" والإنفاق عليها وتوفير ثمن شراء عناصرها لأسلحة وذخائر في سبيل تنفيذ عمليات إرهابية.