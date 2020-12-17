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فن

القضاء العسكري اللبناني يقضي بسجن فضل شاكر 22 سنة لإدانته بالإرهاب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:33 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
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أ ش أ
أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا بحق فضل شاكر في القضية الأولى، بعدما أدانته بالاشتراك في ارتكاب عمليات إرهابية نفذها إرهابيون مع علمه المسبق بالتخطيط لتنفيذها، وقيامه بتقديم مساعدات لوجستية لهم في سبيل تنفيذ تلك الجرائم.

كما قضت المحكمة في القضية الثانية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات بحق "شاكر" مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة "مجموعة أحمد الأسير" والإنفاق عليها وتوفير ثمن شراء عناصرها لأسلحة وذخائر في سبيل تنفيذ عمليات إرهابية.
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