رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء مع أعضاء مكتب العلاقات الدولية لبحث آليات تدويل الجامعة

ترأس الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس الاجتماع الاول لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة بتشكيله الموسع و ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتطبيق سياسة التدويل.

وذلك في حضور الدكتورة عزة اسماعيل مستشار رئيس الجامعة والدكتور محمد أحمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية ومنسقي البرامج والكليات بالجامعة.



ورحب الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة في بداية الاجتماع بأعضاء المكتب متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة من أجل تطبيق سياسة التدويل بكليات الجامعة المختلفة رفعا لمستوى الجودة وتصنيف الجامعة دوليا.



كما أشار الدطتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة إلى أهمية التواصل بين الجامعة ومختلف الجامعات الأجنبية من أجل تبادل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات.





كما أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على ضرورة العمل على استفادة الجامعة من منح التمويل المختلفة التي تقدمها المنظمات الدولية للباحثين المصريين.



كما استهل الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة كلمته بالتعبير عن خالص شكره وامتنانه للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على تشريفه بحضور أول اجتماع للمكتب تأكيدًا على أهمية ملف التدويل وحرص إدارة الجامعة على توفير كل الإمكانيات من أجل تحقيقه.



كما قام الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بشرح عرض تقديمي عن أهمية التدويل في أي مؤسسة علمية في سبيل تحسين تصنيفها الدولي.





كما أكد الدكتور محمد الرفاعى أن سياسة المكتب ستعمل في محورين متوازيين من أجل تحقيق هذا الهدف فالمحور الأول هو رفع الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأهمية التدويل في مختلف مراحل العملية التعليمية والبحثية ووضع خطة متكاملة للتعريف بفرص التمويل المختلفة، مؤكدا دور السادة منسقي الكليات في هذا الصدد والثاني هو الاستمرار في التواصل مع الجامعات والهيئات الأجنبية من أجل التعاون المشترك.