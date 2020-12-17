منشق عن "نتنياهو" يعلن عن تسجيل حزب جديد

أعلن القيادي السابق في حزب "الليكود" الإسرائيلي جدعون ساعر عن تسجيل حزب جديد باسم "أمل جديد-الوحدة لإسرائيل" استعدادًا لخوض لانتخابات.





وانشق ساعر عن حزب "الليكود" اثر استمرار خلافاته مع رئيس الحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





ويستعد ساعر لخوض الانتخابات، التي يرجح مراقبون أن يتم تبكيرها إلى السادس عشر من مارس المقبل.





ووضع ساعر ضمن أهداف الحزب الجديد "العمل من أجل ترسيخ هوية إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، والدفاع عن قيمها كدولة قومية للشعب اليهودي".





وتتضمن الأهداف أيضًا: "تشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل والنقب، في الضفة من هضبة الجولان وعلى طول نهر الأردن والأغوار".





وتشمل أيضا "تطبيق الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل".





وتتوقع استطلاعات الرأي العام في إسرائيل أن يصبح الحزب الجديد هو الثاني في إسرائيل من حيث القوة بعد "الليكود" بحصوله على 17 مقاعدًا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.