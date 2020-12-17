ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم 3 مصريين.. شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة تقارير كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:39 م
جانب من المقبوض عليهم
جانب من المقبوض عليهم
Advertisements
محمود نوفل
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على 4 وافدين، امتهنوا تزوير التقارير الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا.

وأوضح سناب الداخلية أن التشكيل العصابي مكون من (ثلاثة مصريين وسوري) بقيادة طبيب يعمل في مستشفى خاص، تقوم بتزوير التقارير الطبية الخاصة بفحوصات فيروس كورونا للوافدين الراغبين السفر لبلدانهم وفق ماذكرت صحيفة التواصل السعودية. 

وأشار إلى أن التشكيل العصابي يبيع الشهادات المزورة لضحاياهم ، وإعداد إحدى الشقق السكنية مقرا لاستقطاب الضحايا. 

وتم مداهمة الموقع عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم القبض على التشكيل واتضح أنهم مخالفين لنظام الإقامة وضبط بحوزتهم عدد من الشهادات المزورة وجهاز كمبيوتر وطابعة ومبلغ 120 ألف ريال تحصلوا عليه من ضحاياهم وقد أقروا بالتهمة الموجهة إليهم وتم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملونة.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

هفضل أستاذ.. حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور