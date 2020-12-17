بينهم 3 مصريين.. شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة تقارير كورونا

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على 4 وافدين، امتهنوا تزوير التقارير الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا.





وأوضح سناب الداخلية أن التشكيل العصابي مكون من (ثلاثة مصريين وسوري) بقيادة طبيب يعمل في مستشفى خاص، تقوم بتزوير التقارير الطبية الخاصة بفحوصات فيروس كورونا للوافدين الراغبين السفر لبلدانهم وفق ماذكرت صحيفة التواصل السعودية.





وأشار إلى أن التشكيل العصابي يبيع الشهادات المزورة لضحاياهم ، وإعداد إحدى الشقق السكنية مقرا لاستقطاب الضحايا.



