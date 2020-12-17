عرض "كان لك معايا" في مركز الإبداع بحضور صفية العمري وهالة صدقي

أقيم مساء اليوم عرض فيلم " كان لك معايا" فى مركز الإبداع بحضور عدد من أبطال الفيلم ومجموعة محدودة من الصحفيين والنقاد.





وتدور أحداث فيلم كان لك معايا فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو من بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، إضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد.



